Reestructuración en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluyendo reducción de salarios: Josué Alfonso Mejía
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:41:04
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos se someterá a una reestructuración integral que incluirá una reducción de salarios en mandos altos, anunció Josué Alfonso Mejía Pineda, presidente de la CEDH.

Indicó que esta medida tiene como objetivo generar ahorros para la contratación de más personal operativo.

El ómbudsman señaló que la reestructura deriva de una valoración y revisión de todas las áreas.

"Este diagnóstico obedece a esta descentralización de la que hablé cuando busqué la presidencia y estamos a marchas forzadas. Vamos a hacer una reducción en salarios de la Comisión, en mandos altos evidentemente, que tiene un enfoque no demagógico, sino un enfoque de contención de gasto para que contratemos más personal operativo, haya menos generales y más operativos, que atiendan y sirvan a la ciudadanía", apuntó Mejía Pineda en entrevista.

En cuanto a la contratación de nuevo personal, indicó que se busca que sean activistas que cuenten con el perfil idóneo para la defensa de los derechos humanos.

Noventa Grados
