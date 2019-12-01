Recuerdan a las víctimas del atentado del 15S del 2008 en Morelia, Michoacán

Recuerdan a las víctimas del atentado del 15S del 2008 en Morelia, Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:45:26
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- Autoridades estatales y municipales se dieron cita en la Plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, para recordar a las víctimas del atentado ocurrido la noche del 15 de septiembre del 2008 en que se activaron granadas de fragmentación en el primer cuadro de la ciudad tras la ceremonia del Grito de Independencia.

La ceremonia, encabezada por familiares y víctimas del atentado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el alcalde Alfonso Martínez Alcazar, así como el Fiscal del estado, Carlos Torres Piña, entre otros funcionarios de ambos niveles de gobierno, comenzó con un acto cívico en que se izó la bandera a media asta.

Posteriormente, las autoridades acompañaron a las víctimas a la placa en honor a quienes perdieron la vida en el lamentable atentado. Ahí, depositaron una ofrenda floral y manifestaron su respeto.

Cabe señalar que, depositaron manera previa, víctimas y autoridades hicieron una guardia de honor en la esquina de avenida Madero y Quintana Roo, lugar en el que hubo un atentado minutos antes al ocurrido en Palacio de Gobierno.

