Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro buscará la reelección

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 11:11:17

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- Para el próximo año electoral, Silvia Amaya Llano, buscará la reelección de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) por lo que esperará los tiempos para poder iniciar el proceso de registro y posteriormente hacer campaña al interior de la Máxima Casa de Estudios.

“Si, tenemos un interés de seguir trabajando en favor de la Universidad”.

Explicó que, de acuerdo con los estatutos, todo el proceso inicia con la declaración de inamovilidad del Consejo el cual se integra en el mes de agosto del siguiente año.

“A partir de ahí, se elige a la Comisión Electoral y posteriormente la Comisión Electoral tiene como objetivo eh generar la convocatoria para la elección de quien será rector o rectora para el periodo 2027-2030 y todo el proceso de presentación se hace ante las comunidades de la universidad durante las primeras tres primeras semanas de octubre”,

Detalló que su al finalizar octubre alguno de los candidatos no obtuviera las dos terceras partes de las votaciones se hace una segunda votación y ahí, a finales del mes se estaría eligiendo a quien resulte ganador y a partir de enero inicia la nueva gestión.

Detalló que la Comisión Electoral se conforma de forma paritaria, es decir, consejeros universitarios, estudiantes y profesores, entonces, es hasta después de agosto que el propio Consejo Universitario determina el número de integrantes por votación.

Respecto a si como rectora tiene algún impedimento para hacer campaña y cumplir con sus funciones o es necesario pedir licencia, Amaya Llano aclaró que quien está al frente de la Rectoría manifiesta, en su momento, la intención de reelegirse para no presidir la Comisión Electoral para que quien esté al frente sea la Secretaría Académica.

“Hay tiempos establecidos para poder realizar las visitas a las diferentes facultades y para poder exponer sus proyectos, pero también para continuar con el trabo al interior de la rectoría”.

Enfatizó que, si, sí hay intención de buscar la reelección y confió en que todo esté normado en el estatuto y la convocatoria la cual se definirá de manera puntual una vez que la comisión se haya integrado.