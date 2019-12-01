Recontratan a "Los Hermanos Jiménez", para festividades patrias de Apatzingán 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 15:49:25
Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- "Ya le dije a Fanny que para las fiestas patrias de Apatzingán, otra vez los contrate, solo ya saben cuáles no", manifestó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a los integrantes de la agrupación musical "Los Hermanos Jiménez".

A su llegada a la demarcación de Nueva Italia, "Los Hermanos Jiménez" recibieron al mandatario michoacano con la interpretación de "Traigo perdida la fe", mientras Ramírez Bedolla se acercaba hasta la zona donde tocaba el grupo.

Acompañado por la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, y el diputado local J. Reyes Galindo, el mandatario saludó al vocalista y músicos. Incluso, se observa en un video de las redes sociales que el gobernador se sabe la letra y canta brevemente.

La música para y el gobernador comienza a platicar con "Los Hermanos Jiménez". Les señala que no están "vetados", pero que hay que serenar al estado.

"No hay censura", expresó Ramírez Bedolla, acción que originó los aplausos de los testigos del encuentro.

La presidenta municipal Fanny Arreola confirmó que "Los Hermanos Jiménez" sí tendrán su presentación.

