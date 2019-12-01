Reconocen regidoras y regidores avances y resultados en Gobierno de Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el Informes de Gobierno correspondiente al periodo 2024-2025, en cuyo marco, regidoras y regidores coincidieron que en esta administración, Morelia se consolida como una ciudad que crece con visión y trabajo conjunto, gracias a proyectos transformadores y políticas públicas sustentables.

En sesión solemne, regidoras y regidores de diversas fuerzas políticas destacaron los avances en infraestructura, seguridad, participación ciudadana y atención a sectores vulnerables, reafirmando el compromiso de construir una ciudad incluyente y próspera para todos los morelianos.

La regidora Kathia Elena Ortiz Ávila destacó los esfuerzos en obra pública y proyectos como la red de Puntos Naranjas y la creación de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, además de la implementación de presupuestos participativos que destinan el 5% del presupuesto municipal a proyectos ciudadanos.

También resaltó obras de alto impacto social, como la Casa para Adultos Mayores, instalaciones especializadas para la seguridad ciudadana y la conexión vial de Amalia Solórzano con Quinta Cantera. Estas acciones, junto con protocolos contra el acoso y la instalación de salas de lactancia, reflejan un enfoque hacia la equidad y el bienestar.

Por su parte, el regidor Salvador Arvizu Cisneros enfatizó que las acciones de esta administración no son meros discursos, sino resultados concretos construidos con la ciudadanía. Desde la rehabilitación de caminos en las 14 tenencias hasta la atención a colonias con servicios básicos, el gobierno trabaja con empatía y capacidad para todos los sectores.

Arvizu destacó el liderazgo de Alfonso Martínez, quien ha sabido gestionar sin ocurrencias, priorizando el diálogo con actores sociales y evitando que Morelia sea un botín político, para heredar un futuro de bienestar.

El regidor Gilberto Morelos Favela subrayó los acuerdos con autoridades federales y estatales que han impulsado obras clave, como la conexión vial Amalia Solórzano, la rehabilitación del Complejo Deportivo Bicentenario y proyectos de movilidad como pasos a desnivel y un nuevo anillo periférico. Estas iniciativas, fruto de la colaboración intergubernamental, fortalecen la infraestructura urbana y conectan al municipio con sus tenencias, promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de la ciudadanía.

Finalmente, la regidora Edna Janette Martínez Nambo celebró los logros en áreas sensibles, como las guarderías, el Centro de Autismo y organismos descentralizados como el IMCUFIDE, el DIF y el Colegio de Morelia, que han impulsado becas y la condecoración al mérito docente.

También reconoció el trabajo en servicios públicos durante la temporada de lluvias, con menos inundaciones y una limpieza constante, así como el ambicioso proyecto de gobierno digital que agilizará trámites.