Reconocen regidoras y regidores avances y resultados en Gobierno de Alfonso Martínez

Reconocen regidoras y regidores avances y resultados en Gobierno de Alfonso Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 16:46:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el Informes de Gobierno correspondiente al periodo 2024-2025, en cuyo marco, regidoras y regidores coincidieron que en esta administración, Morelia se consolida como una ciudad que crece con visión y trabajo conjunto, gracias a proyectos transformadores y políticas públicas sustentables. 

En sesión solemne, regidoras y regidores de diversas fuerzas políticas destacaron los avances en infraestructura, seguridad, participación ciudadana y atención a sectores vulnerables, reafirmando el compromiso de construir una ciudad incluyente y próspera para todos los morelianos.

La regidora Kathia Elena Ortiz Ávila destacó los esfuerzos en obra pública y proyectos como la red de Puntos Naranjas y la creación de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, además de la implementación de presupuestos participativos que destinan el 5% del presupuesto municipal a proyectos ciudadanos. 

También resaltó obras de alto impacto social, como la Casa para Adultos Mayores, instalaciones especializadas para la seguridad ciudadana y la conexión vial de Amalia Solórzano con Quinta Cantera. Estas acciones, junto con protocolos contra el acoso y la instalación de salas de lactancia, reflejan un enfoque hacia la equidad y el bienestar.

Por su parte, el regidor Salvador Arvizu Cisneros enfatizó que las acciones de esta administración no son meros discursos, sino resultados concretos construidos con la ciudadanía. Desde la rehabilitación de caminos en las 14 tenencias hasta la atención a colonias con servicios básicos, el gobierno trabaja con empatía y capacidad para todos los sectores. 

Arvizu destacó el liderazgo de Alfonso Martínez, quien ha sabido gestionar sin ocurrencias, priorizando el diálogo con actores sociales y evitando que Morelia sea un botín político, para heredar un futuro de bienestar.

El regidor Gilberto Morelos Favela subrayó los acuerdos con autoridades federales y estatales que han impulsado obras clave, como la conexión vial Amalia Solórzano, la rehabilitación del Complejo Deportivo Bicentenario y proyectos de movilidad como pasos a desnivel y un nuevo anillo periférico. Estas iniciativas, fruto de la colaboración intergubernamental, fortalecen la infraestructura urbana y conectan al municipio con sus tenencias, promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de la ciudadanía.

Finalmente, la regidora Edna Janette Martínez Nambo celebró los logros en áreas sensibles, como las guarderías, el Centro de Autismo y organismos descentralizados como el IMCUFIDE, el DIF y el Colegio de Morelia, que han impulsado becas y la condecoración al mérito docente.

También reconoció el trabajo en servicios públicos durante la temporada de lluvias, con menos inundaciones y una limpieza constante, así como el ambicioso proyecto de gobierno digital que agilizará trámites.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan sucursal de BanBajío en Morelia, Michoacán; se llevan 20 mp
Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
FGE de Querétaro ejecuta cateo en plaza comercial La Campana 
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Más información de la categoria
EEUU derriba el mito de las autodefensas en Michoacán: Trump ofrece 26 mdd por cinco exlíderes convertidos en capos internacionales
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Comentarios