Reconoce Martín Arango que la construcción del tren México-Querétaro es una oportunidad para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los queretanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:06:49

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Tras dar la bienvenida a los trabajos de construcción del tren México-Querétaro, Martín Arango García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que estarán vigilantes de esta obra para que cumpla con los estándares de calidad y evitar así que este proyecto se convierta en un monumento a la corrupción.

Reconoció que este proyecto es una oportunidad para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los queretanos.

Aclaró que el PAN no rechaza proyectos por provenir de gobiernos de otros partidos, sino que busca acompañar aquellas obras que generen beneficios reales para la ciudadanía.

“No queremos que en Querétaro se repita la historia de los trenes viejos, del balastro de mala calidad, de las vías antiguas, de los trenes descarrilados, de personas fallecidas, de ecocidios, de contratos a modo para los amigos y de toda la corrupción que sabemos que existió en el Tren Maya y el Tren Interoceánico. No queremos que el tren México–Querétaro también se convierta en un monumento a la corrupción”.

Destacó que la obra marcará el rumbo de la movilidad en el estado durante los próximos años, pero advirtió que el partido será vigilante para garantizar que se realice con transparencia, planeación y respeto a la ciudadanía.

“Cuando una obra de esta magnitud impacta la vida cotidiana de miles de familias, no hay espacio para la improvisación ni para la opacidad”.

Adelantó que ese instituto político ejercerá su derecho de acceso a la información pública y solicitará a la Federación los datos correspondientes sobre el proyecto.

“La transparencia no puede verse como una concesión, es una obligación de los gobiernos hacia los ciudadanos”.

Recordó experiencias negativas en otros proyectos ferroviarios, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, donde se registraron problemas de corrupción, contratos a modo y afectaciones ambientales.

Reiteró que los gobiernos emanados del PAN, encabezados por el gobernador Mauricio Kuri, han demostrado que es posible construir buenos resultados trabajando en colaboración, sin distingo de colores. “La colaboración no cancela la exigencia y la buena voluntad no sustituye la rendición de cuentas”.