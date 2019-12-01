Reconoce Julio César Conejo Alejos al magisterio morelense como pilar de la educación y el desarrollo del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:46:21

Villa Morelos, Michoacán, a 4 de septiembre 2025 – Con la finalidad de acordar la planeación y organización de las actividades propias del gremio docente, así como la coordinación de las festividades cívicas, artísticas y culturales próximas a celebrarse en la localidad, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, sostuvo hoy una importante reunión con el magisterio morelense.

Durante este encuentro, el edil manifestó que siempre es un gusto reunirse con un sector tan valioso, al que reconoció su liderazgo, compromiso y ardua labor en la formación de la niñez y la juventud morelense.

“Las y los maestros son la base de nuestra sociedad, porque en sus manos está la tarea de sembrar valores, conocimientos y sueños en las nuevas generaciones”, destacó.

Asimismo, Conejo Alejos reiteró que la educación es prioridad en esta administración, por lo que seguirá trabajando de manera cercana y coordinada con el magisterio para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo educativo, cultural y social del municipio.

Finalmente, el alcalde invitó a las y los docentes a seguir participando activamente en la vida comunitaria como líderes educativos, ya que su voz y su ejemplo son fundamentales para que Morelos continúe construyendo un futuro con más oportunidades para todas y todos.