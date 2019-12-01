Reconoce Julio César Conejo Alejos a maestras y maestros jubilados por su vocación y legado en la niñez morelense

Villa Morelos, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.– El presidente municipal en movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos, sostuvo un encuentro con maestras y maestros que concluyen su etapa laboral y se jubilan, a quienes reconoció por su gran trabajo, dedicación y vocación de servicio a favor de la niñez morelense.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el significado de ser maestro va mucho más allá de un grado académico o un título profesional, pues en las comunidades, por usos y costumbres y por el profundo impacto social que generan, los docentes son verdaderos formadores de vida.

“Cualquiera que sea el nombre o la definición, se queda corta para lo que significa un profesor o una maestra. Para que alguien llegue a ser profesionista, médico o doctor, antes pasó por la mano de un maestro de educación primaria”, expresó.

Julio César Conejo Alejos compartió que su propia ascendencia está profundamente ligada al magisterio, lo que le permite valorar aún más el tiempo, la paciencia y la entrega que las y los docentes dedican a la educación de niñas y niños. Subrayó que, aún cuando se jubilan y dejan físicamente el aula, los maestros lo son para toda la vida, pues su misión de educar y compartir conocimientos continúa en sus familias y comunidades.

“El maestro sigue siendo un líder y un ejemplo en nuestras comunidades. Aunque se retiren del aula, siempre seguirán siendo maestros, porque educar es una tarea permanente”, señaló.

El presidente municipal agradeció de manera especial los años de servicio que dedicaron a la formación de generaciones enteras en el municipio y refrendó el compromiso de su administración para seguir apoyando al sector educativo.

Destacó que desde el gobierno municipal se ha trabajado para fortalecer las escuelas, procurando que cuenten al menos con un docente y un intendente, mejorando la infraestructura educativa y brindando apoyos en insumos, acciones que continuarán durante su gestión.

“No concebimos un divorcio entre el sector educativo y la función pública municipal, porque quienes lo resienten son nuestras niñas y nuestros niños”, afirmó.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos reiteró su reconocimiento y agradecimiento a las maestras y maestros jubilados, asegurando que el Gobierno Municipal de Morelos mantendrá siempre una relación cercana y de apoyo con el magisterio, en beneficio de la educación y el desarrollo del municipio.