Reconoce CECAFIS a su personal por desempeño en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de abril del 2026.- En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera realizada en el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS), el director, Alberto Luna López, encabezó la entrega de reconocimientos al personal administrativo y operativo que ha destacado por su desempeño.

Con la participación de personal colaborativo, docentes, instructores y cadetes en proceso de formación inicial, se distinguió a seis integrantes de los departamentos Administrativo, Académico, así como de Formación y Desarrollo Policial, fortaleciendo el sentido de identidad institucional y visibilizando a mujeres y hombres que sobresalen por su compromiso y trabajo.

Actualmente, el CECAFIS cuenta con 59 cadetes en el curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, quienes próximamente se integrarán a corporaciones como Policía Estatal, así como de los municipios de El Marqués, Corregidora, Colón, Huimilpan, San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan, Peñamiller y Jalpan de Serra.

En la escuela estatal de policías, la realización de ceremonias de Honores a la Bandera es fundamental para fortalecer los valores cívicos entre el personal, así como para fomentar la unidad, el respeto, la disciplina y la colaboración institucional, consolidando al CECAFIS como una instancia referente en capacitación, profesionalización y certificación policial.