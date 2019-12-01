Reconoce Bedolla respaldo de Sheinbaum al estado con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:22:41

Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y resaltó los resultados de la estrategia integral que impulsa la infraestructura carretera, disminuye el homicidio doloso, combate la extorsión y brinda apoyo de becas educativas en todos los grados escolares.

“Reconocer en la presidenta a una gran humanista que está apoyando de manera contundente a mi estado, a Michoacán”, destacó el mandatario durante su participación en la Conferencia del Pueblo que se desarrolla en la capital michoacana.

Ramírez Bedolla expuso que el Plan Michoacán apoya la infraestructura carretera, como no se veía en los últimos 50 años en la entidad.

Además, en materia de seguridad, expuso que en dicha estrategia existen avances relevantes como el combate frontal a la extorsión y detenciones, así como la disminución del homicidio doloso.

En educación, el gobernador explicó que el estado es ejemplo, ya que se cuenta con becas desde nivel primaria hasta el universitario, y detalló que a la fecha se han entregado casi 50 mil tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra.

Además, el mandatario estatal señaló que la presidenta le tiene gran cariño a esta tierra, al pueblo purépecha y es un orgullo tenerla en la entidad.