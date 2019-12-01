Reconoce Adolfo Torres el compromiso y la labor de las mujeres en el Ooapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 09:18:13

Morelia, Michoacán; 09 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, reconoció el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de las mujeres que forman parte del organismo.

Señaló que el trabajo de las mujeres es fundamental para el funcionamiento del organismo, ya que desde distintas áreas aportan talento, responsabilidad y vocación de servicio, contribuyendo al desarrollo y mejora continua de la institución.

Asimismo, destacó que el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene el compromiso de impulsar acciones que reconozcan y fortalezcan la participación de las mujeres en la vida pública y en los distintos ámbitos de la sociedad.

En este contexto, el director adelantó que el organismo se encuentra preparando un programa dirigido a mujeres morelianas, el cual será anunciado en próximos días y estará enfocado en impulsar acciones de apoyo, información y acompañamiento relacionadas con el cuidado del agua y la participación comunitaria.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a todas las mujeres que integran el Ooapas y a las mujeres de Morelia, destacando que su participación y liderazgo son clave para seguir construyendo una ciudad más consciente, solidaria y comprometida con el cuidado de sus recursos.