Recibirán 300 elementos de la SSP del municipio de Querétaro apoyos de hasta 50 mil pesos para mejorar o equipar su vivienda

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- Apoyos directos de entre 15 mil hasta 50 mil pesos es lo que recibirán, en una primera etapa, 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como parte del programa de mejoramiento y equipamiento de vivienda que anunció el alcalde capitalino Felifer Macías Olvera.

“Este recurso se utilizará para mejorar o equipar su vivienda; se contará con reglas de operación claras y flexibles para que los elementos utilicen esos 50 mil pesos en lo que crean más conveniente para su domicilio, para las condiciones de su casa”.

Adelantó que se prevé que antes de concluir la administración se cubra la totalidad de la corporación en dos entre más como parte de la estrategia para fortalecer las condiciones de vida del personal operativo y reconocer su compromiso con la seguridad de las familias queretanas.

“Les exigimos (a los policías) mucho estando allá afuera cuidando a la gente, al mismo tiempo también les tenemos que respaldar. Y lo hemos venido haciendo en diferentes acciones. Fuimos los primeros en dar aumentos de hasta el diez por ciento de incremento a su sueldo directo, que no había un doble dígito de incremento en muchísimo tiempo, que esto va directamente, pues, a las prestaciones y las condiciones laborales de nuestros policías. Ahora vamos con este programa de apoyo directo a nuestros policías de 50 mil pesos para mejoramiento o equipamiento de la vivienda”.

Con esto, dijo, se lanza un mensaje claro a los elementos de que están hombro con hombro con ellos, fortaleciendo sus condiciones para que esto se traduzca en seguir teniendo una de las ciudades más seguras del país.

José Ojeda Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, detalló que el programa de apoyo a la vivienda para policías considera criterios de selección basados en antigüedad, situación familiar y condiciones de vulnerabilidad y se busca emparejar la cancha para quienes diariamente trabajan por la seguridad de la ciudad y fortalecer la estabilidad de sus familias.

“La inversión para este programa es de hasta 15 millones de pesos por lo que serán apoyos de 50 mil pesos para el mejoramiento de vivienda, equipamiento o mixto; el registro que tenemos es de mil 35 policías que se encuentran activos”.

Añadió que los recursos se entregarán de manera directa a los beneficiarios y podrán destinarse al mejoramiento, equipamiento o ampliación de vivienda.

“El objetivo es que cada elemento utilice el apoyo conforme a sus necesidades, con la finalidad de reconocer su labor y contribuir a que cuenten con un hogar digno y en mejores condiciones”.