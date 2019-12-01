Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- Un total de mil 992 estudiantes de bachillerato y licenciatura de cinco planteles en Morelia recibieron sus tarjetas de las Becas Bienestar, apoyo económico destinado a impulsar su continuidad académica. La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, destacó que la dispersión avanza en la entidad para fortalecer la permanencia escolar.

La titular de la dependencia mencionó que las becas Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, para bachillerato y licenciatura, respectivamente, representan un respaldo importante para las juventudes y sus familias, al contribuir a cubrir gastos relacionados con sus estudios. Señaló que el objetivo es que las y los jóvenes tengan mayores oportunidades de permanecer en las aulas y concluir su preparación académica, sin que las dificultades económicas representen un obstáculo para alcanzar sus metas.

Durante la jornada, encabezada por la Coordinación Estatal de Becas Bienestar, se entregaron 649 tarjetas en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (Imced) “José María Morelos”, de las cuales 331 correspondieron a estudiantes de esta institución, 150 de la ENES Morelia de la UNAM y 168 del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Asimismo, en el Instituto Tecnológico de Morelia se distribuyeron mil 26 tarjetas a sus estudiantes.

Por su parte, en el Conalep Morelia 1 se entregaron 317 tarjetas a estudiantes de bachillerato, con lo que se alcanzó un total de mil 992 beneficiarios durante la jornada. Al respecto, el coordinador estatal de Becas Bienestar, Juan Pablo Calvillo, informó que las y los estudiantes de nuevo ingreso recibirán los recursos de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre, por lo que llamó a mantenerse atentos a la información oficial sobre los pagos.

Finalmente, la titular del Iemsysem reiteró que, en coordinación con el Gobierno federal y la administración estatal, se continuará trabajando para acercar estos apoyos a las comunidades educativas. Subrayó que cada beca representa una oportunidad para que más jóvenes sigan estudiando y construyan un mejor futuro, al tiempo que reconoció el esfuerzo de las familias que acompañan su formación.