Recibe inmueble del Archivo General del Estado de Oaxaca galardón “Edificio del Año 2025”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 19:15:59

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de noviembre de 2025.- El inmueble que alberga al Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) fue reconocido como “Edificio del Año 2025”, distinción que resalta su calidad arquitectónica, su integración con el entorno natural y su relevancia histórica y cultural.

El premio, que fue otorgado por la plataforma Edificios de México y recibido por el director de AGEO, Jacobo Babines López; sitúa a este espacio como un referente internacional entre las infraestructuras contemporáneas destinadas a archivos.

La sede del Archivo General inició su construcción en 2014 en el Parque Las Canteras. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Ignacio Mendaro Corsini, con el propósito de resguardar la memoria histórica del estado.