Realizarán exposición militar en Morelia, Michoacán, en conmemoración de "Febrero, mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:46:41
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- En el marco de las actividades conmemorativas de febrero, considerado el mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la 21/a Zona Militar extendió una invitación a la población para asistir, en compañía de sus familias, a una exposición militar que se realizará en Morelia, Michoacán.

El evento, que tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, se llevará a cabo este viernes 13 de febrero de 2026 a partir de las 9:00 horas en la Plaza Melchor Ocampo, ubicada en el Centro Histórico de la capital michoacana y terminará a las 17:00 horas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos módulos interactivos instalados por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en los que se mostrarán parte de sus actividades, equipo y labores en beneficio de la población.

Las autoridades militares destacaron que esta exposición busca promover la cercanía con la ciudadanía, así como dar a conocer el trabajo que diariamente realizan las instituciones de seguridad y defensa del país, en un ambiente familiar y de convivencia para todos los visitantes.

