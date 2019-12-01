Realizará la FECAPEQ el taller "Administración de Condominios"

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2026.- Para que todos los administradores de condominios, abogados, asesores inmobiliarios y condóminos tengan herramientas jurídicas y legales para afrontar la problemática que viven las personas que se sujetan a un régimen de vida condominal, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) realizará el próximo jueves 26 de marzo a las 4 de la tarde el taller “Administración de Condominios”, impartido por expertos jurídicos en el Auditorio del Centro Cívico de Querétaro, afirmó Mayela Portos Hernández, presidenta de ese organismo colegiado.

“Esta capacitación tiene una duración de cuatro horas en las que se brindará herramientas prácticas para evitar conflictos, daremos a conocer toda esta reglamentación porque las personas batallan mucho con temas como la falta de pago de cuotas, nulidad de las asambleas, áreas comunes, entre otros”.

Explicó que el problema no es vivir en condominio, sino saberlo administrar correctamente y que se establezcan las bases jurídico-administrativas para que quienes viven en el régimen mantengan un estado de paz y armonía en la convivencia diaria.

Este taller de Administración de Condominios está dirigido a administradores, mesas directivas, comités de vigilancia, condóminos, abogados y desarrolladores inmobiliarios.

“Se abordarán temas de manera práctica como son la realización de convocatorias correctas, quórum legal, actas válidas, cobro legal de cuotas, mediación y manejo de conflictos entre vecinos. Mayor información en el teléfono 442-229-06-19 y en las redes sociales de FECAPEQ”.

Ramsés Montoya, magistrado federal, dijo que el taller va destinado a los que viven en condominios sí, pero también a quienes están involucrados en que exista un condominio: autoridades judiciales, autoridades administrativas, desarrolladores inmobiliarios y profesionales dedicados a la construcción.

“Hay muchas problemáticas que se repitan o son recurrentes en la vida cotidiana de un condómino: desde el ruido a veces en la noche durante los fines de semana, la interacción hostil entre vecinos, incluso, el cierre de accesos por falta de pago de cuotas. Y nosotros queremos abordar de estas problemáticas cotidianas cuáles son las formas más eficientes y efectivas de solución”.

Guillermo Ortiz, especialista jurídico, resaltó la relevancia del taller que promueve la cultura de paz y reglas de convivencia entre vecinos ante la tendencia y dinámica del desarrollo urbano en Querétaro a través de la vida condominal.

“Esta iniciativa de FECAPEQ tiende a promover la cultura de paz. La gente busca vivir en lugares con accesos controlados, seguridad privada y eso implica que tenemos que relacionarnos y fijar reglas de convivencia en estos pequeños grupos sociales de vida condominal”.