Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 15:04:03

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2026.- La unidad de la Cuarta Transformación en Michoacán requiere diálogo, madurez política, respeto a las distintas expresiones del movimiento y capacidad para construir acuerdos, afirmó Juan Carlos Barragán al reconocer que en esa tarea, Raúl Morón Orozco ha planteado la importancia de sumar voluntades y mantener un proyecto político cercano a la gente.

De acuerdo con Barragán, Morón ha reiterado que la unidad debe construirse mediante el diálogo, el respeto y la participación de todas las expresiones de la Cuarta Transformación, convencido de la importancia de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias.

El líder social señaló que el reto es privilegiar las coincidencias, dejar de lado los intereses personales y construir acuerdos entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, sin excluir a ningún liderazgo.

“Michoacán necesita una unidad que no excluya, que escuche a todas las voces y que convierta las coincidencias políticas en soluciones para las familias”, mencionó.

Destacó que la experiencia de Morón en la lucha social y su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación representan elementos importantes para fortalecer la organización y la unidad del movimiento en Michoacán.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una ruta de coordinación con el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, poniendo por delante las causas sociales y el bienestar de las familias michoacanas.

Finalmente, Barragán sostuvo que la unidad no se decreta, se construye con hechos, diálogo y generosidad política, porque el objetivo común debe estar por encima de cualquier interés individual.