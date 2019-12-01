Morelia, Mich., a 23 de noviembre de 2026.- Del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, ya no sorprende su comportamiento de no cumplirle a las y los michoacanos, cuando hasta a los suyos les miente, afirmó el dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia, tras lamentar que el mandatario no haya atendido el exhorto que, por unanimidad, se aprobó en el Congreso del Estado, para que se incremente el presupuesto al campo en el 2027.

Esto después de conocerse la propuesta del Presupuesto de Egresos que envió el Ejecutivo estatal, en el cual no se aumenta el 2 por ciento del recurso total como acordaron los legisladores locales, sino que se le quitan 66 millones de pesos a lo ya recibido este 2026 en la Secretaría de Desarrollo Rural.

“¿Saben qué hizo el gobernador? Esta semana entregó el Presupuesto, ya lo revisamos. Se pasó por el arco del triunfo el exhorto del Congreso y esa es una falta de respeto, no solamente a los diputados del PRI, del PAN, de la oposición, es una falta de respeto a sus diputados y es una falta de respeto al pueblo de Michoacán, a los campesinos, a los jornaleros, a los maiceros, a los aguacateros, torojeros, mangueros y limoneros”, dijo.

Memo Valencia indicó que “si los diputados nos fajamos bien los pantalones, la propuesta del gobernador pasará a segundo término. Ya sabemos cómo es de mentiroso, de él no nos sorprende absolutamente nada su comportamiento, le miente hasta a los suyos, pero tienen que hacer valer el respeto al Poder Legislativo”.

El diputado priista insistió en que el acuerdo se tiene que hacer valer, por ello, exhortó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso para que se cumpla el llamado al gobernador Ramírez Bedolla, y se incremente el recurso al campo michoacano.

“Esa será la forma en que se demuestre si es cierto eso de que hay división de poderes, sería muy lamentable que en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto no se atienda ese incremento y confirmaría lo que yo he venido diciendo durante 2 años: El Poder Legislativo, el Congreso del Estado está disminuido, y pasó a ser una oficialía de partes del Poder Ejecutivo, totalmente subordinado a lo que dice el gobernador”, mencionó.

Finalmente, afirmó que desde la fracción parlamentaria del PRI, junto a la diputada Adriana Campos Huirache, “haremos lo que nos corresponde”.