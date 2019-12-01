Querétaro se prepara para empezar la fiesta que significará el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:35:08

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Juan Báez Bolaños, titular de la Secretaría del Deporte del municipio de Querétaro, anunció que la ciudad se prepara para una serie de actividades deportivas con motivo de la próxima Copa Mundial de Fútbol a realizarse en 2026, evento que calificó como una “fiestota del fútbol” y una oportunidad única para aprovechar la infraestructura deportiva existente.

Explicó que aún se encuentran en proceso de planeación y definición de actividades por zonas y estaciones, pero adelantó que el enfoque principal para el siguiente año será el fútbol, sin dejar de lado otras disciplinas.

“Con todo el dolor de mi corazón, porque soy tenista, se tiene que atender al fútbol. Es el Mundial y es el deporte que más se practica en el mundo y en Querétaro”.

Destacó que recientemente se adjudicó la rehabilitación de la Unidad Deportiva San Pablo, considerada emblemática por su ubicación estratégica entre Bernardo Quintana y 5 de Febrero; los trabajos incluyen la renovación de las canchas de béisbol y fútbol, con apoyo del Instituto del Deporte y la Recreación de Estado de Querétaro (Indereq).

Subrayó que estas obras forman parte de un esfuerzo mayor que no está ligado únicamente al Mundial, pues en el primer año de la administración se han rescatado y rehabilitado alrededor de 120 espacios deportivos, además de las 28 unidades municipales ya existentes.

Báez Bolaños, resaltó que el municipio cuenta con siete academias de fútbol gratuitas, en las que participan cerca de 200 jóvenes de entre 5 y 18 años. Los horarios y sedes se publican semanalmente en sus redes sociales personales, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía.

“Vamos a seguir con esta inercia de rescatar espacios deportivos, crecer las academias municipales gratuitas y fomentar una cultura deportiva activa”.