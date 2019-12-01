Querétaro se fortalece como hub tecnológico con Siemens

Querétaro, Querétaro, 21 de abril del 2026.- Como parte de las actividades de la gira de trabajo por Alemania, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo una reunión con autoridades de la empresa Siemens, durante la cual se habló sobre el crecimiento de operaciones de la compañía en el estado.

Del Prete indicó que el crecimiento de Siemens en Querétaro es un ejemplo claro de que el estado continúa cumpliendo con los queretanos, al atraer nuevas oportunidades de inversión y beneficios que se ven reflejados en empleos y con ello una mejor calidad de vida.

De igual forma, dialogaron en torno al desarrollo de infraestructura tecnológica para proyectos de alto valor y el fortalecimiento del ecosistema de manufactura avanzada del estado para consolidar a Querétaro como un hub tecnológico para Norteamérica.

Al respecto, el CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Alejandro Preinfalk, refrendó la confianza de la compañía en Querétaro al anunciar su crecimiento con la creación de nuevas oportunidades de empleo para el talento local, así como el incremento en sus montos de inversión.

“Es un honor que nos visiten en la Hannover, estamos muy orgullosos de poder anunciar una inversión muy importante, 66 millones de euros, 300 nuevos empleados en Querétaro, adicionales a los 90 millones de euros que ya anunciamos el año pasado, entonces pues es una gran historia de éxito, estamos muy emocionados y, sobre todo, muy agradecidos por el gran soporte que hemos recibido de Querétaro, no solo hoy, sino de todos los años que hemos tenido presencia”, señaló.

Finalmente, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, agradeció la inversión de Siemens, una de las empresas con más tecnología en el mundo, que apuesta por Querétaro, por la calidad del talento local.

Por parte de Siemens, en la reunión se contó con la presencia del CEO de Electrificación y Automatización, Stephan May; del vicepresidente de Infraestructura Inteligente, Marco Cosío y del director de Electrificación y Automatización para México, Centroamérica y el Caribe, Patrice Rimmond.