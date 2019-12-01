Querétaro relanzará Qrobici; con una inversión de 12 millones de pesos

Querétaro relanzará Qrobici; con una inversión de 12 millones de pesos
21 de Enero de 2026
Querétaro, Querétaro, a 21 de enero 2026.- Con una inversión de 12 millones de pesos, el municipio de Querétaro relanzará el programa Qrobici, el cual se tiene contemplado poner en marcha a partir de marzo, confirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

Detalló que este relanzamiento contempla el uso de bicicletas mecánicas y asistidas, además de que se renovarán las estaciones y se usará una aplicación móvil.

Aunque aún no se define el día exacto de arranque, adelantó que el relanzamiento implicó una inversión de 12 millones de pesos, que incluye la adquisición de bicicletas, infraestructura, estaciones, aplicación y mantenimiento.

Confirmó que, a diferencia de etapas anteriores, el uso de las bicicletas tendrá un costo. Se prevé un esquema de membresías y cuotas de recuperación que rondarían los 1.8 a 2 pesos diarios, lo que equivaldría a aproximadamente 60 pesos mensuales.

“El sistema estará integrado con el transporte público Qrobus, permitiendo viajes de “última milla” más accesibles, además los turistas también podrán acceder al servicio, aunque los ciudadanos queretanos tendrán tarifas preferenciales”.

Recordó que actualmente, Querétaro cuenta con 350 kilómetros de ciclovías, algunas confinadas y otras compartidas por lo que el sistema Qrobici aprovechará esta red para ampliar la movilidad sustentable en la ciudad.
Informó que, derivado de la audiencia pública con colectivos ciclistas, la dependencia lanzará una campaña mensual de movilidad entre febrero y noviembre con lo que se busca fomentar el uso responsable de la bicicleta y fortalecer la cultura vial.

Respecto a las manifestaciones anunciadas por ciclistas este viernes, Ángeles Luján aseguró que no han recibido acercamientos formales, pero reiteró la disposición de la Secretaría para mantener comunicación y dar seguimiento a los acuerdos.

