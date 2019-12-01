Querétaro, referente internacional en análisis delictivo

Querétaro, referente internacional en análisis delictivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:22:03
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro fue reconocida por la International Association of Crime Analysts (IACA), en esta ocasión, al obtener el primer lugar en productos de análisis en redes de vínculos del Analytical Product Contest 2025, celebrado en el marco de la Conferencia Anual de Entrenamiento en Orlando, Florida, Estados Unidos.

El trabajo titulado “Network of Criminal Links”, destacó por su innovación, precisión y utilidad en la identificación de vínculos criminales, consolidando a la División de Inteligencia de la Policía Estatal como una de las corporaciones con mejores prácticas en el campo del análisis delictivo.

Con esto, se reafirma el compromiso de impulsar la formación especializada de analistas y consolidar la cooperación internacional para la prevención y el combate al delito.

 

