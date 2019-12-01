Querétaro preparado para reducir impacto vial por las próximas obras del tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 10:35:04

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Movilidad ya trabaja en coordinación con el Gobierno estatal para definir estrategias que permitan reducir el impacto vial de las próximas obras por el tren México-Querétaro, confirmó el titular de la dependencia municipal, Pedro Ángeles Luján.

Detalló que, por instrucciones del presidente municipal, Felipe Macías Olvera, la dependencia ha desarrollado modelaciones y escenarios que contemplan principalmente el manejo del tráfico y la ruta salteña como puntos críticos.

“Tenemos ya estrategias claras de cómo vamos a ir solventando el tema de las obras. Estamos analizando la resincronización de semáforos y la presencia de personal operativo para agilizar el tránsito”.

Reconoció que existen inquietudes expresadas por el Colegio de Arquitectos, quienes han advertido sobre un posible caos vial. Sin embargo, aseguró que las proyecciones municipales consideran medidas para evitar afectaciones mayores, en línea con lo señalado por el gobernador, quien insistió en que las intervenciones serán rápidas.

Entre las acciones previstas se encuentran, dijo, la resincronización de semáforos en cruces estratégicos, aplicando un esquema por anillos; el incremento de personal operativo en calles y avenidas, similar a lo realizado en febrero durante los llamados “pasillos viales” y el monitoreo constante del avance de las obras, con ajustes en las estrategias conforme se definan los tiempos de ejecución.

Ángeles Luján subrayó que el número de elementos adicionales dependerá del inicio y desarrollo de los trabajos. “Es variado, pero sí es importante que empiece el tema de las obras para determinarlo con precisión”.

Con estas medidas, detalló, la Secretaría de Movilidad busca garantizar que las obras se desarrollen con el menor impacto posible en la circulación de la ciudad.