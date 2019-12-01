Querétaro: Entregan casa con valor de 2.4 MDP a Rogelio Trejo el "Policía del Año"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 16:35:18

Querétaro, Qro., 1 de julio de 2026.- Tras una espera de casi año y medio debido a trámites administrativos y legales, la Cámara de Comercio de Querétaro (Canaco) concretó la entrega oficial de la vivienda correspondiente a la 15ª edición del certamen "Policía del Año" (2024), confirmó René Loya Poletti, presidente de dicho organismo empresarial.

El inmueble, dijo, con un valor aproximado de 2 millones 400 mil pesos fue recibido por el oficial galardonado, Rogelio Trejo Ramírez, en un acto que sirvió también de antesala para anunciar la evolución del premio hacia la participación ciudadana.

El líder empresarial calificó el certamen como uno de los eventos más emblemáticos del organismo. Respecto al retraso, aclaró que obedeció a factores externos ajenos a la Cámara y al desarrollador.

"Situaciones fuera de nuestro control, pero nunca quitamos el dedo del renglón. La Cámara siempre va a responder y cumplir con lo prometido".

Reconoció que la seguridad es un pilar indispensable para la estabilidad económica, el comercio y la atracción de inversiones al estado, afirmando que la entidad cuenta con "la mejor policía de todo México".

De cara al futuro del galardón, Loya Poletti adelantó que en los próximos días se realizará una rueda de prensa formal para presentar las bases de la 16ª edición, sin embargo, anticipó un cambio importante en la estrategia: el proyecto buscará involucrar directamente a la sociedad civil.

"Vamos a buscar mecanismos donde la ciudadanía en general apoye, aunque sea con un peso o centavos, mediante esquemas como el redondeo. Queremos que el policía se sienta más orgulloso de recibir este premio, que no sea solamente un esfuerzo de algunas empresas, sino de la ciudadanía en general".

"Aún no me la creo": El sentir del oficial galardonado

Entre la emoción y acompañado por su esposa, algunos de sus siete hijos y su nieta, el oficial Rogelio Trejo Ramírez recibió formalmente las llaves de su nuevo patrimonio tras más de 20 años de servicio en la corporación estatal.

El policía estatal coincidió en que, pese a la demora por las gestiones legales, la certeza del otorgamiento se mantuvo firme.

"La familia es la que a veces resiente. Piensan que el ser policía no lleva ningún sacrificio, pero creo que el distanciarte de tu familia y saber que a veces no puedes regresar alguno de esos días, es lo más difícil".

Recordó que detrás del uniforme hay seres humanos que también enfrentan enfermedades y complicaciones diarias.

Visiblemente conmovido, exhortó a sus compañeros de profesión a inscribirse en las próximas convocatorias, asegurando que la dedicación rinde frutos tangibles para el bienestar de sus hogares.

Un filtro más riguroso que el del sector privado

Jorge Arturo Carnalla, representante de Lander del Bajío, empresa patrocinadora de la vivienda, destacó que el certamen sobresale por un riguroso proceso de evaluación integral que supera los estándares de la iniciativa privada.

"Nos quedamos cortos en las empresas al respecto de lo que se evalúa a cada oficial. Es un análisis de 360 grados. Sería importante que la prensa pudiera presenciar el momento en que los policías presentan sus propuestas de mejora para sus corporaciones; la primera vez que yo entré me di cuenta de las excelentes manos en las que estamos".

Llamó a la sociedad a tener mayor empatía con la labor policial, recordando el riesgo diario que corren los oficiales al iniciar cada turno de trabajo.