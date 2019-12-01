Querétaro busca garantizar protestas de transportistas sin afectar la movilidad: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, confirmó que la manifestación del gremio transportista convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se trata de una movilización de carácter nacional que se limitaba a concentraciones estratégicas en puntos específicos de la entidad.

Detalló que se detectaron tráileres concentrados en la avenida Central de San Juan del Río, con intenciones de desplazamiento hacia Pedro Escobedo, así como unidades apostadas en Palmillas, subrayando que ninguna de las ellas se encontraba obstruyendo el libre paso.

“Las demandas centrales que motivan la protesta giran en torno a la crisis de inseguridad y extorsiones en carreteras federales; las restricciones de horarios impuestas en diversas entidades federativas; los prolongados tiempos de espera en casetas de cobro y los severos retrasos de traslado, particularmente en la Carretera 57, agudizados por los trabajos de mantenimiento y obra pública en curso.

El encargado de la política interna estatal indicó que, tras los acercamientos sostenidos ayer (domingo) con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se tenía prevista una reunión clave a las 11:00 horas en la Ciudad de México.

“De no concretarse dicho encuentro, los transportistas iniciarían un desplazamiento en caravana sobre el carril de baja velocidad, afectando tramos de la Carretera 57 y Paseo de la República rumbo a Guanajuato (incluyendo el sector del Parador Azteca), pero sin realizar bloqueos totales de vialidades”.

Por ello, dijo, por instrucciones del gobernador y en estrecha coordinación con el Gobierno Federal y la Guardia Nacional, se estableció un canal de comunicación directo con los líderes de Canacar para garantizar el derecho a la manifestación sin colapsar la movilidad de las y los ciudadanos.

Destacó que la movilización nacional de transportistas, que mantiene bajo estricta vigilancia y operativo preventivo las principales arterias federales del estado, como la Carretera 57

Sobre el paro que mantiene desde hace más de dos semanas los estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), Gudiño Torres explicó que el papel del gobierno estatal se ha enfocado en servir como un puente de facilitación y apoyo.

Mencionó que se propició el acercamiento entre la base docente y la autoridad federal para favorecer el diálogo.

Indicó que las autoridades federales y de la propia institución recibieron directamente el pliego petitorio, siendo instancias de orden federal las que actualmente encabezan y operan las mesas de negociación para destrabar el conflicto de manera pacífica.

Finalmente, ante la inquietud social generada por el proyecto del nuevo paso a desnivel (deprimido) derivado de las obras federales del tren, cuya estructura de túnel cruzará sobre las vías férreas a la altura de la histórica estación, el secretario de Gobierno confirmó que ya se sostuvo un encuentro informativo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Si bien el proyecto formal aún no ha sido entregado en su totalidad a las instancias locales, ya se ha comenzado a socializar con los vecinos de la zona con el acompañamiento de la propia SICT, la Agencia de Trenes y nosotros”.

Ante el temor expresado por los residentes de que la maquinaria y las excavaciones dañen los cimientos de sus viviendas, especialmente al encontrarse en una zona colindante con el polígono de monumentos históricos, aseguró que se ha exigido a las autoridades federales brindar información clara y, sobre todo, garantizar mediante fianzas y pólizas de seguros que no existirá afectación patrimonial alguna, un proceso de diálogo que continuará avanzando en los próximos días.

“Lejos de la confrontación, el responsable de la política interna en el estado enfatizó que el canal de comunicación con los distintos sectores sigue abierto, apostando por la mediación y el acompañamiento institucional para salvaguardar la gobernabilidad y el bienestar de las y los queretanos”.