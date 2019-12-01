Querétaro avanza con transparencia y disciplina: Oscar García

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro, Oscar García González, entregó a 50 funcionarias y funcionarios de la dependencia a su cargo, el Certificado en Auditoría y Contabilidad Gubernamental, un logro que dijo, es muestra de disciplina, vocación de servicio y compromiso con la excelencia.

Señaló que las certificaciones reflejan la instrucción clara del gobernador de llevar a Querétaro al siguiente nivel y en la contraloría se sabe que esto implica fortalecer controles, modernizar procesos, anticipar riesgos y actuar siempre con integridad, por eso se apuesta por el conocimiento.

"Hoy se reconoce compromiso, rigor técnico y por demostrar que la profesionalización transforma instituciones. Les pidió además a las y los funcionarios seguir esforzándose para que Querétaro siga avanzando en transparencia, disciplina y orgullo", expresó.

Cabe resaltar que es la segunda ocasión en que funcionarios de la SECON obtienen la distinción, sumando a la fecha 89 servidoras y servidores públicos certificados, teniendo resultados a la vista desde el inicio de la administración, ya que las observaciones en materia contable y presupuestal se han reducido en 90 por ciento, mientras que los despachos externos reportan una disminución del 40 por ciento en sus hallazgos. Además, el seguimiento puntual de auditoría ha permitido mantener el cero en los procesos de fiscalización.

En el evento estuvo presente la Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, Linda Luz Luna Rangel, quien expresó que la capacitación es sin duda relevante en la Secretaría de la Contraloría, ya que son los guardianes de la legalidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

"Mantener cero observaciones no es suerte, es el resultado de tener los mejores perfiles y la capacitación constante, lo que es el sello de un gobierno que no tiene nada que ocultar y que está comprometido con la integridad", manifestó.

El consejero del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas Federación Nacional y coordinador del curso, Julio Cid Moreno, señaló que el invertir en capacitación, en temas estratégicos en gestión pública, es muestra de visión de estado y un claro compromiso con el servicio público de excelencia; refleja disciplina, responsabilidad y alto sentido institucional, profesional y ético. Añadió que con esta formación, el estado de Querétaro avanza un nivel de desempeño que lo coloca por encima del resto del país.