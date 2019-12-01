Querétaro a la vanguardia judicial: Braulio Guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:27:30

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, destacó que la reforma judicial impulsada por el Gobierno estatal no solo cumple con los principios constitucionales, sino que coloca a Querétaro a la vanguardia al incorporar los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el arbitraje, como un derecho humano.

Subrayó que la iniciativa pretende garantizar a la ciudadanía el acceso a mediadores y facilitadores para resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de llegar a juicio.

“Al ponerlo en la Constitución nos convierte en un derecho humano, no solo en una cuestión secundaria de ley”.

Aclaró que estos mecanismos son voluntarios, y que las personas siempre podrán optar por acudir directamente ante un juez si así lo desean.

Informó que el Centro de Mediación ya muestra resultados positivos: en lo que va del año se han elevado a cosa juzgada más de 60 convenios. Además, se encuentran en proceso de certificación 41 funcionarios públicos y una nueva generación de 50 mediadores que concluirán su formación en marzo.

El proyecto también contempla colaboración con universidades para fortalecer la infraestructura y profesionalización en esta materia.

La reforma incluye, dijo, la creación de un tribunal de disciplina, así como la definición de mecanismos para la elección de magistrados y jueces por voto popular, lo que marcaría un cambio significativo en la administración de justicia en el estado.

Respecto al mecanismo de selección de perfiles judiciales, Guerra Urbiola señaló que será el Congreso local quien defina los detalles en leyes secundarias. “La impresión de justicia no es un monólogo, sino que conjuga a juristas de distintas áreas: académicas, litigiosas, judiciales y universitarias”.

Reconoció que el debate parlamentario será clave para garantizar que los mejores perfiles ocupen los cargos y que la ciudadanía tenga acceso a una justicia más pronta, eficiente y confiable.

Destacó la importancia del diálogo institucional que se ha sostenido en torno a la reforma judicial impulsada por el gobernador del estado, subrayando que se trata de un proyecto con potencial para colocar a Querétaro a la vanguardia en materia de acceso a la justicia.

Informó que ha mantenido reuniones con legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas, incluyendo Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, así como con la presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán Álvarez, y el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero. “Ha habido un diálogo muy constructivo. La justicia la construimos todos, y me parece que podemos confiar en el Congreso”.

Resaltó que la iniciativa presentada por el gobernador incorpora mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y el arbitraje, además de la elección popular de jueces y magistrados, que será una tendencia nacional. “Querétaro puede diferenciarse de otros estados con un modelo de acceso a la justicia más rápido y eficiente”.

Respecto a las críticas sobre aspectos como la posibilidad de suplentes o la participación de militantes de partidos políticos en la elección de jueces, Guerra Urbiola recordó que se trata de una reforma constitucional, cuyos principios generales deberán ser desarrollados posteriormente en leyes secundarias. “Las constituciones dicen qué, las leyes dicen cómo. Esa es la regla universal para cualquier sistema parlamentario”.

Reconoció la sensibilidad del gobernador y la apertura de los poderes Ejecutivo y Legislativo para construir de manera conjunta la reforma.

“Lo que la ciudadanía quiere es acceso a la justicia más rápido, más eficiente y que los mejores perfiles sean quienes decidan sobre patrimonio, familia y libertad”.