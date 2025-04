Que dejen a la Iglesia tranquila pide PAN Michoacán, quien solicitó facturas de las camionetas donadas por Silvano

Morelia, Michoacán, a 22 de abril del 2025.- El Comité Estatal del Partido Acción Nacional, pidió "dejar en paz a la Iglesia", ante el tema de investigaciones de las presuntas camionetas entregadas por parte de la administración Silvanista a la Arquidiócesis de Morelia.

En rueda de prensa, Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, indicó que todo apunta a un tema personal.

"En ningún momento ellos han dicho que tengan esas camionetas, es únicamente atacar y atacar, porque como no hay, creo que no hay buena comunicación o al menos es el mensaje que mandan, pues quieren estar atacando, ya déjenlos que ya los dejen en paz, que se pongan a trabajar hay tantos temas tan importantes en este país y en este estado como para estarlos atacando", manifestó el representante estatal de Acción Nacional.

Advirtió que el albiazul le entrará en la defensa legal y pidió que se presenten las facturas que comprueben que la Arquidiócesis tiene en su poder las camionetas.

"No vamos a permitir que sigan atacando a la Iglesia, ni a nadie sin tener las pruebas necesarias... si es jurídico le vamos a entrar a defender jurídicamente porque no pueden estar nada más difamando y atacando al contentillo", expresó el ex legislador federal.