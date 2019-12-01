Puente peatonal de Tres Puentes garantizará cruce seguro sobre las vías del tren

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- Para garantizar un cruce seguro, accesible y continuo sobre las vías del tren en la zona de Tres Puentes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán (Sedum) construirá un nuevo puente peatonal en Morelia. La obra beneficiará directamente a miles de peatones, ciclistas, personas adultas mayores y con discapacidad que transitan diariamente por el lugar.

La titular de la Sedum, María Elena Huerta, informó que esta obra forma parte de las adecuaciones complementarias del proyecto Morebús. Con ella, se atiende una de las principales necesidades de movilidad de la zona al ofrecer un paso seguro, eliminando la interacción directa con el ferrocarril y reduciendo el riesgo de accidentes.

La funcionaria explicó que el puente se ubicará por encima de las vías férreas, permitiendo el tránsito ininterrumpido de las personas, incluso durante las maniobras ferroviarias. Con esta intervención también se busca inhibir prácticas de alto riesgo, como intentar cruzar entre los vagones o abordar el tren en movimiento, acciones que históricamente han puesto en peligro la integridad de la población.

El acceso se realizará mediante rampas helicoidales que rodearán las columnas existentes del puente vehicular que alcanzará una altura de 8.40 metros, lo que permitirá cumplir con criterios de accesibilidad universal. Asimismo, el proyecto contempla cubos de escaleras para reducir los tiempos de recorrido y la adecuación de cruces peatonales seguros que facilitarán el acceso a la estructura desde ambos extremos.

La infraestructura estará conformada por una estructura metálica de acero y un sistema de losacero con capa de compresión de concreto, una solución ampliamente utilizada en puentes peatonales modernos por ofrecer alta resistencia, menor peso estructural, rapidez constructiva y una larga vida útil con bajos requerimientos de mantenimiento.

Este paso peatonal beneficiará a quienes transitan diariamente por la zona, al evitar las largas esperas por el paso del tren. Con ello, se garantizan traslados más ágiles, seguros e incluyentes para que la gente llegue a su escuela o trabajo sin interrupciones.