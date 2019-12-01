PT reitera que no apoyará la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

PT reitera que no apoyará la reforma electoral de Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 16:44:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reiteró que su bancada no respaldará la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador señaló que la postura del grupo parlamentario del PT se mantiene firme respecto a la iniciativa, al considerar que la propuesta no cuenta con el consenso necesario para su aprobación.

En ese sentido, indicó que su bancada continuará analizando los planteamientos relacionados con el tema electoral, aunque por ahora no contempla apoyar la reforma impulsada por el Ejecutivo federal.

Sandoval destacó que el PT mantendrá su posición dentro del debate legislativo y que los diputados del partido participarán en la discusión que se realice en el Congreso sobre posibles modificaciones al sistema electoral del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
PROFECO logra entrega de vehículos tras conciliación con agencia en Coahuila
Fallece bebé de 4 meses en guardería de Azcapotzalco, CDMX
Explosivos en puente de Vallarta: localizan ocho cargas que buscaban destruir paso sobre el río Mascota tras abatimiento del "Mencho"
Más información de la categoria
Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento
Se va a quedar queriendo: Saúl Monreal está fuera de la carrera morenista por Zacatecas 2027
PRI presiona por alianza opositora: “Alito” pide a PAN y MC unirse contra Morena
Violencia tras caída de “El Mencho” deja 881 vehículos dañados o robados
Comentarios