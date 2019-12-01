PT reitera que no apoyará la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 16:44:57

Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reiteró que su bancada no respaldará la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador señaló que la postura del grupo parlamentario del PT se mantiene firme respecto a la iniciativa, al considerar que la propuesta no cuenta con el consenso necesario para su aprobación.

En ese sentido, indicó que su bancada continuará analizando los planteamientos relacionados con el tema electoral, aunque por ahora no contempla apoyar la reforma impulsada por el Ejecutivo federal.

Sandoval destacó que el PT mantendrá su posición dentro del debate legislativo y que los diputados del partido participarán en la discusión que se realice en el Congreso sobre posibles modificaciones al sistema electoral del país.