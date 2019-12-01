PT Michoacán defiende designación de esposa de edil fallecido en Taretan: "No fue ajena al proceso político-electoral"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 15:34:38

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero del 2026.- El diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, defendió la elección de Ireri Guadalupe Dimas Gutiérrez como presidenta municipal sustituta de Taretan, tras el fallecimiento del edil electo, Francisco Venera García, por problemas de salud.

El legislador del PT, partido al que pertenece la administración de Taretan calificó la elección como la más adecuada y rechazó que la designación de la esposa del ex edil constituya nepotismo, basándose en la participación activa de Dimas Gutiérrez en la vida política del municipio.

El Diputado Galindo enfatizó la trayectoria de la hoy alcaldesa y su conocimiento del proyecto de gobierno.

"Estuvo involucrada siempre en el recorrido por las comunidades, por las colonias... No fue ajena al proceso político-electoral, al tema social", indicó en entrevista.

El legislador destacó la responsabilidad que asume la nueva presidenta y la visión de unidad que dijo debe prevalecer en Taretan.

"Ireri tendrá una gran responsabilidad no sólo en la administración pública y de los recursos públicos, sino también de reconstruir, junto con el cabildo y con el pueblo de Taretan, una nueva etapa de fraternidad, de cordialidad," comentó el petista.

Galindo concluyó que, si no existieran estas condiciones de cercanía y participación previa de Ireri Dimas, el análisis de perfiles sería distinto, pero en este caso, ella conoce mejor el proyecto que caminó junto al edil fallecido.