PT en Michoacán acompañará reforma legal denominada Plan B: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán., 18 de marzo de 2026.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, afirmó que el PT acompañará la reforma legal denominada Plan B que fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión de este miércoles en la sede del poder legislativo local, el líder de la bancada del PT señaló que si bien creen en el mandato de las mayorías, también tienen firme la convicción de siempre escuchar todas las voces, incluidas las minorías, pues es así como la democracia se fortalece al contar con un debate abierto, respetuoso y plural, buscando siempre el beneficio de México por encima de facciones.

“Acompañaremos la Austeridad Republicana, bajo el principio de justicia social. Este es el momento para que el Congreso de Michoacán revise absolutamente todos los rubros de su presupuesto. Y si hay que recortar, identifiquemos los gastos excesivos, sin sacrificar la operatividad y eficiencia legislativa, mucho menos los derechos y la dignidad de las y los trabajadores. El ajuste de cinturón debe venir primero de arriba. Hay mucho de dónde, antes de mirar siquiera al sustento de las familias trabajadoras”, dijo durante su intervención.

El congresista, señaló que el PT ha sido congruente desde el inicio, cuando consideraron que había una propuesta que eventualmente podría representar un retroceso o generar desequilibrios en la representación democrática; pero hoy, el planteamiento es distinto, pues recoge las preocupaciones legítimas, elimina privilegios, reduce excesos y fortalece la austeridad del ejercicio del poder.

“Hoy hay coherencia y lo más importante es que hay responsabilidad. Esta reforma del plan B, consideramos fortalece la democracia porque promueve la austeridad, porque regulan los recursos públicos y porque fortalece los mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato”, añadió.

En ese contexto, reiteró que: “El Plan B va a pasar, pero nunca por encima de quiénes trabajan, bajo ninguna circunstancia permitiremos que se toque un solo derecho laboral; el ajuste debe venir desde arriba a los privilegios y no en el sustento de las familias. No puede ni debe sacrificarse la operatividad, mucho menos la dignidad de las y los trabajadores”.

“Desde el PT seguiremos apoyando la cuarta transformación, apoyaremos esta reforma siempre que ahorre, que incluya a todos y que garantice que el poder siga residiendo esencialmente en el pueblo. Nuestro partido es y seguirá siendo la locomotora ideológica de la Cuarta Transformación. Vamos por una reforma que ahorre, que incluya a todos y que garantice que el poder siga residiendo, única y exclusivamente, en el pueblo”, concluyó el diputado.