PT asegura que sí hay acuerdo para realizar una nueva encuesta en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 15:39:58

Morelia, Michoacán, 6 noviembre del 2026.- Representantes del Partido del Trabajo afirmó que sí existe un acuerdo para levantar una nueva encuesta en Michoacán y definir quién encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, pese a que desde Morena se ha señalado que el proceso ya concluyó.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, dijo que la nueva medición busca resolver las dudas que, aseguró, persisten sobre la encuesta previa. “No aceptamos la supuesta encuesta que se levantó” para definir a la persona coordinadora, expresó, y agregó que el partido pide que el nuevo ejercicio se realice sin irregularidades.

Robles Montoya sostuvo que el tema de las coordinaciones estatales continúa pendiente en la mesa de negociación entre Morena, el PT y el Partido Verde. También señaló que los partidos siguen trabajando en otros asuntos electorales, como candidaturas a diputaciones y alcaldías.

Por su parte, Reginaldo Sandoval reiteró que para el PT es necesario realizar otra encuesta y que el partido no reconoce el sondeo del que resultó elegido Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Cuarta Transformación.

Los dirigentes petistas dijeron que buscan mantener la unidad con sus aliados, aunque insistieron en que no aceptarán una medición que, desde su perspectiva, genera dudas. Robles Montoya afirmó que continuarán sus recorridos por Michoacán y que han recibido expresiones de respaldo de simpatizantes y personas de la sociedad civil.

“Nosotros queremos ir juntos, pero sin dudas”, resumió el dirigente petista, quien llamó a que prevalezca la sensibilidad entre las dirigencias de la coalición para tomar una decisión.