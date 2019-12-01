Proyecta CEDH visitaduría en la Meseta Purépecha y fortalece alianza con mujeres indígenas y afromexicanas

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Josué Mejía, anunció que se creará una visitaduría en la Meseta Purépecha, entre cuyos propósitos estará la construcción de agendas de género y de derechos humanos con los autogobiernos a través de acciones de capacitación.

Lo anterior, en el marco de la formalización de un convenio de colaboración que suscribió con la coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán (CAMIA), Ana Mireya Campanur, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres indígenas y/o afromexicanas, así como la protección de sus derechos sexuales y reproductivos.

“Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos sumamos de manera decidida a construir juntos esta política de género tan importante”, expresó el ombudsperson, con énfasis en que la nueva visitaduría que proyecta para la Meseta Purépecha buscará construir una política pública de derechos humanos en colaboración con los autogobiernos y con respeto pleno a las distintas cosmovisiones de las comunidades originarias.

La coordinadora de la CAMIA, Ana Mireya Campanur, resaltó que, “la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana de Cherán es un espacio seguro, comunitario, dedicada a defender derechos fundamentales, brindar refugio, asesoría jurídica, apoyo psicológico y diversas atenciones en materia de salud, por lo cual, es fundamental crear estos lazos con la CEDH”.

En este sentido, ambas instancias se comprometieron a desarrollar campañas, materiales, programas y espacios informativos que expliquen los derechos desde las realidades culturales de las mujeres indígenas y afromexicanas, respetando sus lenguas, valores y tradiciones.

Asimismo, se ofertarán una serie de talleres, cursos y actividades educativas para mujeres líderes, autoridades comunitarias y servidores públicos sobre temas como igualdad de género, erradicación de violencia, justicia comunitaria, acceso a servicios, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.

Durante su intervención, la secretaria ejecutiva del organismo autónomo, Maricela Núñez Alcaraz, subrayó que, “la firma de este convenio representa un paso importante para seguir construyendo espacios de justicia, acompañamiento y formación”. Reconoció el papel fundamental que las mujeres indígenas desempeñan en sus comunidades: son guardianas de la cultura, de la lengua, de la vida comunitaria y de los saberes ancestrales.

Atestiguó la firma de este convenio, María Guadalupe Ríos Amezcua, integrante del Concejo Mayor de Cherán.