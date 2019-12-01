Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.- Llevar los libros a las comunidades, fomentar el gusto por la lectura y formar generaciones con pensamiento crítico también es construir paz y justicia social, destacó Gaby Molina al recordar que está por iniciar la tercera etapa de la Ruta de la Lectura de la estrategia En Michoacán Se Lee, que llegará a nueve municipios de Tierra Caliente y Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La exsecretaria de Cultura y de Educación señaló que el fomento a la lectura es una prioridad, porque acercar los libros a niñas, niños y jóvenes permite ampliar su visión del mundo, fortalecer su capacidad de reflexión y hacer del conocimiento una herramienta para transformar su entorno. Subrayó que este rubro es considerado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la estrategia que impulsa para el estado.

Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, la Ruta de la Lectura visitará Salvador Escalante, Ario, La Huacana, Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora y Uruapan. Las jornadas contemplan charlas literarias, presentaciones de libros, representaciones y recorridos guiados por el Librobús del Fondo de Cultura Económica, dirigidos a estudiantes y docentes y familias, además de actividades culturales en plazas y espacios públicos.

Gaby Molina destacó que estas acciones, fortalecidas en el marco del Plan Michoacán, reflejan la importancia de llevar la educación más allá de las aulas y garantizar que los libros lleguen a más comunidades. En los últimos tres años, se distribuyeron alrededor de 500 mil libros con el programa En Michoacán se Lee, que lleva talleres, tertulias, charlas y más actividades para promover la lectura.

Para más información se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Educación del Estado, de En Michoacán se lee y en la página oficial: https://see.michoacan.gob.mx.