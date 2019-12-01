Próxima semana, primer pago de la beca Gertrudis Bocanegra: Calvillo Tinoco

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 11:43:19

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- Juan Pablo Calvillo Tinoco, Coordinador Nacional de Becas Bienestar en el estado de Michoacán, confirmó que la próxima semana habrán de depositar el primer pago de la beca “Gertrudis Bocanegra”.

En conferencia de prensa de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), el coordinador de Becas Bienestar señaló que la próxima semana se depositará el primer pago de esta beca que comprende mil 900 pesos bimestrales para alumnos de educación superior.

Enfatizó que esta beca forma parte de las iniciativas implementadas en la entidad a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Calvillo Tinoco subrayó también que este primer pago corresponderá al primer bimestre del año, es decir, enero - febrero; en próximos días se podrá informar más al respecto.