Proponen garantizar condiciones de desarrollo a los niños de hasta 6 años de vida en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 15:22:56

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio de 2026.- Para colocar a la primera infancia como una prioridad en las políticas públicas del estado, la diputada local, Leonor Mejía Barraza presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la atención integral de niñas y niños desde el embarazo hasta los primeros seis años de vida.

Explicó que esta etapa representa el periodo más importante para el desarrollo humano, ya que durante los primeros años de vida se forma cerca del 90 por ciento de las conexiones neuronales que determinarán habilidades fundamentales como el aprendizaje, el desarrollo emocional, la salud y la convivencia social.

"Lo que ocurre en los primeros años de vida influye en la persona que seremos en el futuro. El entorno, el cuidado, la nutrición, la estimulación y el acompañamiento que reciben las niñas y los niños durante esta etapa tienen un impacto que permanece durante toda la vida".

Explicó que la iniciativa propone incorporar el principio de atención integral a la primera infancia dentro de la legislación estatal, promoviendo la coordinación entre las instituciones responsables de salud, educación, desarrollo social y protección de los derechos de niñas y niños, con el propósito de garantizar condiciones que favorezcan un desarrollo pleno desde el vientre materno hasta los seis años de edad.

Destacó que invertir en la primera infancia no sólo beneficia a las familias, sino que representa una estrategia de largo plazo para construir una sociedad más saludable, preparada y con mayores oportunidades de desarrollo.

Recordó que actualmente menos de una de cada seis niñas y niños tiene acceso a servicios de educación inicial o cuidado infantil, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas dirigidas a esta población.

Reconoció el acompañamiento técnico del Early Institute, organización especializada en políticas públicas para la primera infancia, cuya experiencia contribuyó a la construcción de esta propuesta legislativa.

Llamó a todas las fuerzas políticas para respaldar esta iniciativa, al señalar que proteger el desarrollo de la primera infancia significa invertir en el presente y en el futuro de Querétaro.

"Cuando cuidamos a nuestras niñas y niños desde sus primeros años de vida, estamos construyendo un mejor estado para las próximas generaciones. La primera infancia no puede esperar; es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de todas y todos".