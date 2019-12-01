Propone Hugo Rangel recuperar el espacio público para garantizar un transporte colectivo seguro y eficiente

Morelia, Michoacán, a 01 de julio de 2026.- El diputado local Hugo Rangel presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado con el propósito de recuperar y proteger los espacios destinados al ascenso y descenso de personas usuarias del transporte público, privilegiando el interés colectivo sobre el uso indiscriminado del espacio público.

La propuesta plantea incorporar criterios que permitan a las autoridades preservar estas áreas estratégicas para garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad vial y libre tránsito.

El legislador del Partido del Trabajo sostuvo que la iniciativa responde a un cambio de paradigma en la forma de entender el desarrollo urbano, colocando en el centro a las personas y no a los automóviles.

Señaló que, aunque la mayoría de los desplazamientos cotidianos en Michoacán se realizan a pie o mediante transporte público, durante décadas las ciudades se han diseñado privilegiando al vehículo particular, generando desigualdad en el acceso al espacio público y mayores riesgos para quienes utilizan medios de transporte colectivos o no motorizados.

“La movilidad es un derecho humano y el espacio público debe administrarse bajo ese principio. Cada metro cuadrado que recuperamos para las personas significa más seguridad, más accesibilidad y una ciudad más justa. No podemos seguir diseñando nuestras calles para los automóviles cuando miles de michoacanas y michoacanos dependen todos los días del transporte público para estudiar, trabajar o acceder a servicios”, afirmó Hugo Rangel.

El diputado precisó que la reforma no elimina cajones de estacionamiento ni invade las atribuciones de los municipios, sino que establece un criterio orientador para que las autoridades prioricen la conservación de las paradas del transporte colectivo libres de obstáculos y garanticen su adecuada operación.

“Las ciudades más avanzadas del mundo entendieron que la movilidad no consiste en mover más vehículos, sino en mover mejor a las personas. Ese debe ser también el rumbo de Michoacán, recuperar el espacio público para ponerlo al servicio de la gente”, concluyó.