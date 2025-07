Propone Belinda Iturbide reformar la Ley de Protección Civil en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 11 de julio de 2025.- Para que las familias no tengan que perder sus bienes cada temporada de lluvias, a causa de las inundaciones y desastres naturales, la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Protección Civil Estatal y ésta tenga un enfoque preventivo y comunitario con acciones hídricas.



“Y es que las recientes tragedias por inundaciones, desbordamientos y fallas en la gestión del agua en el país y estado, nos obligan a actuar”, manifestó Iturbide Díaz, pues los sistemas de protección civil deben ser preventivos y no meramente reactivos, sobre todo si en 2023 se registraron más de mil 200 eventos relacionados con inundaciones y desbordamientos en México; 180 de ellos en Michoacán.



Los municipios más afectados en Michoacán por desastres naturales, son los cercanos a los cuerpos de agua y escasa inversión en mantenimiento de infraestructura hidráulica o en sistemas de monitoreo temprano, sumado a que la información disponible sobre los niveles de presas y cuerpos de agua es dispersa, técnica e inaccesible para la mayoría de la población, o en formatos que no permiten que una madre de familia, campesino o estudiantes sepan si su comunidad está en riesgo.

Las alertas pues, no son comprensibles para la gente, es por ello que una reforma integral a la Ley de Protección Civil del Estado, con protocolos definidos, ejercicios de simulacro periódicos y sistemas de alerta sonora, visual y digital, adaptados a sus características y capacidades tecnológicas, y que incluya una red estatal de información hídrica con alertas tempranas, permitirá que la población pueda decidir, prevenir y organizarse, “y que no exista más los nadie nos avisó”.



La ley deberá incluir de manera obligatoria, la elaboración y publicación de informes estacionales sobre el estado y nivel de las presas, ríos y embalses estratégicos al alcance de todos, con difusión en medios accesibles y en lenguaje ciudadano, con protocolos regionales de alerta temprana, adaptados a las condiciones específicas de cada zona geográfica.

“Queremos que los municipios cuenten con protocolos definidos, ejercicios de simulacro periódicos y sistemas de alerta sonora, visual y digital adaptados a sus características y capacidades tecnológicas, por ello estratégicos hora de una transformación profunda del sistema de protección civil que ponga en el centro la vida, la dignidad y la organización comunitaria.”