Propone Adriana Campos fortalecer marco legal contra la trata de personas y la explotación laboral en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 15:20:15

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el marco legal en el combate a la trata de personas y la explotación laboral, la diputada Adriana Campos Huirache presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a impulsar una iniciativa de reforma a la Ley General en la materia, así como para reforzar la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, destacó la urgencia de actualizar la legislación para hacer frente a prácticas que vulneran la dignidad y los derechos humanos, especialmente de jóvenes y sectores en condición de vulnerabilidad.

Durante su intervención, la legisladora señaló la necesidad de sancionar a quienes incurren en explotación laboral mediante engaños, como la difusión de ofertas de empleo falsas para reclutar personas, quienes posteriormente son sometidas a condiciones abusivas.

Asimismo, advirtió que en muchos casos estas conductas van acompañadas de violencia física, psicológica o moral, lo que agrava el daño a las víctimas y exige una respuesta más contundente desde el ámbito legal.

Adriana Campos Huirache subrayó que es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención y protección, así como garantizar justicia para quienes han sido afectados por este tipo de delitos.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas que protejan a la ciudadanía y contribuyan a erradicar prácticas que atentan contra la dignidad humana.