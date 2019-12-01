Promueve Segob uso responsable de la inteligencia artificial

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Derechos Humanos, realizó la conferencia “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos”, con el propósito de generar conciencia sobre el uso responsable de estas herramientas tecnológicas, sus alcances y riesgos, así como su impacto en el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales.

Durante el evento realizado en el Instituto Tecnológico de Morelia, la directora de Derechos Humanos, Jacqueline Miranda Avilés, refrendó el compromiso de impulsar conferencias y espacios de aprendizaje que contribuyan a una sociedad más informada y consciente de los desafíos actuales.

Destacó que la inteligencia artificial implica nuevas responsabilidades y que ninguna innovación debe estar por encima de la dignidad humana ni de los derechos de las personas.

La jornada, impulsada con la participación del Departamento de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, busca que se fortalezca una visión transversal de los derechos humanos entre personas de distintos ámbitos, así como proveer el análisis y la prevención de posibles vulneraciones ante el avance de las nuevas tecnologías.

La conferencia, fue impartida por Antonio Cortés Alvarado, de la Fiscalía General del Estado, quien permitió abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin perder de vista los principios de respeto, igualdad e inclusión.