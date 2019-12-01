Prevén que Senado apruebe "Plan B" de Reforma Electoral antes de Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 10:47:31

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- Los Grupos Parlamentarios de Morena y partidos aliados en el Senado de la República, tendrían la intención de aprobar el “Plan B” de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este mismo mes, antes de las vacaciones de Semana Santa.

Lo anterior lo precisó Ignacio Mier, coordinador del partido oficialista, quien señaló que una vez que se aprueben esos cambios constitucionales esperan recibir las leyes secundarias que completan el proyecto que sustituye a la reforma electoral que no pasó en la Cámara de Diputados por la falta de apoyo de PT y PVEM.

El documento con las nuevas disposiciones presidenciales fue enviado a la Cámara Alta del Congreso el pasado 17 de marzo.

La propuesta, que plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Carta Magna, fue turnada de inmediato a comisiones.

La iniciativa ahora plantea nuevos puntos sobre la revocación de mandato, entre ellas que la jefa del Ejecutivo federal podrá promover ese mecanismo y el voto a favor de que siga en el cargo hasta 2030.

La reforma también busca la disminución del presupuesto anual de las legislaturas estatales, nueva integración de los ayuntamientos y la reducción gradual de 15 por ciento de los recursos del Senado, a partir de 2027.

Asimismo, el ajuste de los salarios de funcionarios y magistrados electorales, que no podrá ser superior a lo percibido por la presidenta.