Presidenta Municipal de Quiroga denuncia que reconocimiento de El Calvario como comunidad indígena tiene irregularidades
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:04:38
Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.-  Alma Mireya González Sánchez, presidenta municipal de Quiroga, evidenció irregularidades en el proceso que llevó al reconocimiento de la colonia El Calvario como comunidad indígena autónoma.

La alcaldesa señaló que el conflicto principal radica en la determinación de la población para la asignación de recursos. Mientras la colonia El Calvario cuenta con aproximadamente 690 habitantes, pero los   definieron con una población de 6 mil 290 personas,  correspondientes a ocho barrios, lo que provocó el recorte presupuestal del 23 por ciento 

Apuntó que la decisión fue tomada por el cabildo saliente, encabezado por Arturo Estrada, en una sesión realizada el 27 de agosto, tres días antes de la toma de posesión de la nueva administración.

La edil comentó  que el acta de la asamblea utilizada para justificar la decisión de autonomía del Calvario, solo contó con la participación de 124 personas, lo que representa apenas el 1.9% de la población supuestamente reconocida.

Comentó que, el entre las irregularidades, Arturo Estrada fue nombrado comunero de El Calvario y se le otorgó un terreno, sugiriendo un posible conflicto de interés.

La presidenta municipal afirmó que la sociedad está "muy molesta" debido a la falta de consulta.

Confirmó que, un grupo de habitantes  interpondrá un juicio para reclamar la nulidad del proceso para revertir el impacto administrativo del recorte presupuestal.

