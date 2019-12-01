Presidenta de Hidalgo lleva programa de atención ciudadana a San Antonio Villalongín

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 21 de julio de 2026.- Con el objetivo de estar cerca de la gente y dotarla de los diferentes servicios que ofrece la administración, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de regidores del ayuntamiento, de los jefes de Tenencia, Alejandro Pérez Rojas y Salvador Sánchez Padilla, así como de todo su gabinete, visitó la Tenencia de San Antonio Villalongín dentro del programa Presidenta en tu Tenencia y Comunidad que se llevó a cabo en la jefatura de dicha Tenencia.

La alcaldesa manifestó la importancia de este programa que tiene como propósito, acercar todos los programas, servicios y apoyos que el ayuntamiento ofrece hasta sus Tenencias para que los ciudadanos no tengan que trasladarse a la cabecera municipal a realizar sus trámites, porque representan gastos; por esta razón agradeció a todo su equipo el estar atendiendo personalmente a los habitantes de esta Tenencia.

Jeovana Alcántar, reconoció el trabajo de Alejandro Pérez y Salvador Sánchez, jefes de Tenencia de San Antonio, propietario y suplente respectivamente, quienes, junto con los encargados del orden, han atendido a cada una de las localidades; dijo que el propósito es seguir avanzando para entregar buenos resultados a la población, ejecutando los recursos de manera transparente, hoy por primera vez de manera histórica se han llevado a cabo 300 obras realizadas en todo el municipio.

Indicó que se han realizado obras importantes en San Antonio, se han entregado aparatos de movilidad, apoyos y traslados médicos, apoyos sociales, y durante este programa se estarán atendiendo esas necesidades urgentes con todo su equipo que permite compartir acciones en pro de la sociedad, con un solo fin, demostrar que sí se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad, y se pueden hacer mejor las cosas cuando se camina de la mano con la gente.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos, sin distingos, expresó que la tarea no es fácil, hay mucho por hacer, por lo que solicitó la ayuda de todos para salir adelante; más tarde, la alcaldesa junto a su gabinete inició con la atención ciudadana, recibiendo solicitudes de apoyos diversos, solicitud de obra pública entre otras muchas que serán atendidas de manera inmediata. Cabe destacar que se entregó equipo de cómputo para el servicio de la Tenencia en San Antonio Villalongín.