Presentarán iniciativa sobre saneamiento de aguas nacionales

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2025.- El diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el saneamiento de las aguas residuales.

Durante su participación en el Foro “Transformando el Régimen del Agua en México”, organizado por el Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua; Calzada Mercado apuntó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, del total de municipios y demarcaciones territoriales, sólo en 985, se da algún tratamiento al agua residual para reutilizarla, esto equivale al 40 por ciento.

Recordó que, el último Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, emitido por la Conagua, menciona que se tenían instaladas en el país, 4 mil 289 plantas, pero solamente están en operación 2 mil 774; es decir, hay mil 515 sin operar, lo que representa el 35.3 por ciento.

Subrayó que la atención en el tema del tratamiento de agua, debe ser integral y con la participación de los tres niveles de gobierno y no solo de los Municipios o la entidad federativa, ya que, incluso la propia Ley de Aguas Nacionales, establece que es de utilidad pública el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, pero no existe dijo, una disposición clara, sobre qué implica que sea de utilidad pública y sobre la participación de la federación para la construcción o mantenimiento de plantas de aguas residuales, lo que genera añadió, que en la realidad cada autoridad de desentienda de la situación, y no se enfrente la problemática hasta el momento.