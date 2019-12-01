Presentan Sandra Arreola y Juan Antonio Magaña de la Mora informe del segundo año legislativo en Morelia 

Presentan Sandra Arreola y Juan Antonio Magaña de la Mora informe del segundo año legislativo en Morelia 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 16:24:24
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Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Los diputados Sandra Arreola Ruiz y Juan Antonio Magaña de la Mora presentaron este sábado en Morelia su Informe de Segundo Año Legislativo, en un evento conjunto realizado ante militantes, simpatizantes, representantes de organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general.

Durante el acto, ambos legisladores coincidieron en que la rendición de cuentas es un ejercicio indispensable para fortalecer la confianza de la población en sus representantes.

“Rendir cuentas no es un trámite, es un ejercicio de respeto a la ciudadanía. Este informe es la prueba de que se puede legislar con empatía y con resultados”, expresó la diputada Sandra Arreola Ruiz.

En su intervención, la legisladora destacó como su principal logro la presentación y posterior aprobación de la Ley Cazzu, iniciativa que reforma el artículo 4º de la Constitución para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes ante el abandono parental. Asimismo, se refirió al respaldo ciudadano que la propuesta ha recibido en Change.org, donde la petición continúa sumando firmas.

“La Ley Cazzu no es un tema mediático; más allá del nombre que ha resultado incómodo para algunos, es una demanda social que lleva años esperando respuesta. Hoy la ciudadanía la ha hecho suya y desde el Congreso tenemos la obligación de escucharla”, subrayó Arreola Ruiz.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora destacó la importancia del trabajo legislativo conjunto y subrayó que la rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana.

“El trabajo legislativo se mide con resultados y con cercanía con la gente. Este informe conjunto es una muestra de que se puede construir desde el diálogo y la responsabilidad”, señaló Magaña de la Mora.

Ambos legisladores también hicieron un recuento de las iniciativas impulsadas en materia de derechos de las mujeres, protección a la niñez, desarrollo social y transparencia, además de mantener un trabajo cercano con las comunidades de Michoacán.

Al concluir el evento, los diputados agradecieron la asistencia y reiteraron su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso para que las leyes michoacanas respondan a las necesidades reales de la población.

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