Presentan iniciativas encaminadas a la participación ciudadano y el acceso al agua

Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre 2026.- Para fortalecer las facultades del Poder Legislativo, garantizar una mayor participación ciudadana en las decisiones públicas y avanzar en la protección del derecho humano al agua, a diputada Claudia Díaz Gayou y el legislador Ulises Gómez de la Rosa, acompañados de su homóloga Sully Yanira Mauricio Sixtos, legisladores de Morena presentaron una agenda de iniciativas.

Diaz Gaupu refirió que las propuestas plantean cambios en tres rubros fundamentales para el desarrollo del estado: el manejo de los recursos públicos, la planeación gubernamental y el acceso al agua para las familias queretanas.



Explicó que la primera iniciativa propone establecer mecanismos para que las adecuaciones, transferencias y ampliaciones presupuestales estén sujetas al control del Congreso del Estado. Con ello, se busca que las modificaciones al presupuesto cuenten con autorización legislativa previa, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

“La propuesta parte de un principio fundamental: el presupuesto público debe responder al interés de la ciudadanía y sus modificaciones deben contar con controles democráticos”.

La segunda iniciativa, dijo, plantea fortalecer la participación del Poder Legislativo en la aprobación, revisión y modificación del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Estratégico 2050.

“Contempla mecanismos de audiencia pública y participación de municipios y sectores sociales, para que las decisiones sobre el futuro de Querétaro no se tomen de manera unilateral, sino mediante procesos abiertos que incorporen las necesidades de la población”.

Aseveró que la tercera iniciativa propone otorgar un bloque inicial de 5 metros cúbicos de agua gratuitos al mes, equivalentes a 5 mil litros, para viviendas de uso doméstico que cumplan con los criterios establecidos.

“El planteamiento busca contribuir a que las familias cuenten con un volumen básico de agua sin costo, al tiempo que se establezcan criterios de elegibilidad y se mantengan tarifas para el consumo excedente, con topes sociales diferenciados”.

Refirió que la propuesta también plantea que la Legislatura intervenga en la definición de los criterios correspondientes y que el beneficio se incorpore en el marco normativo aplicable.

Gómez de la Rosa mencionó que el acceso al agua constituye una necesidad esencial para los hogares y que las decisiones sobre su costo deben considerar las condiciones económicas de las familias, particularmente de aquellas que enfrentan mayores dificultades.

Con estas iniciativas, refirieron los legisladores, se colocan en el centro de la discusión la importancia de fortalecer al Congreso como espacio de representación popular, promover una planeación con participación ciudadana y establecer medidas que contribuyan a proteger la economía familiar y el acceso al agua.

“Las propuestas buscan abrir la discusión legislativa sobre la necesidad de que el ejercicio del poder público esté acompañado de controles, transparencia y mecanismos efectivos de participación social, en beneficio de las y los queretanos”.