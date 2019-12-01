Presentan a nueva titular de Medio Ambiente de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 15:24:24

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- El coordinador de Gabinete del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, presentó de manera oficial a Guadalupe Díaz Chagolla como nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), ante el personal que integra esta dependencia municipal.

Durante el encuentro, Guzmán Díaz destacó la trayectoria, el compromiso y la responsabilidad que han caracterizado a la nueva secretaria en el servicio público, al señalar que su experiencia contribuirá a dar continuidad al trabajo que se realiza en favor del cuidado ambiental en Morelia.

“La licenciada Lupita entra en funciones a partir del día de hoy. Estoy seguro de que el compromiso y la responsabilidad que siempre la han distinguido serán los mismos que pondrá para que esta secretaría se mantenga con la eficiencia que ha tenido”, expresó.

Asimismo, el coordinador de Gabinete agradeció el trabajo realizado por Ireri Rivera García durante su periodo como encargada de despacho, reconociendo su aportación para mantener la atención a la ciudadanía y al sector productivo del municipio. Informó que Rivera García continuará formando parte del equipo como Directora de Proyectos Sustentables y Política Ambiental.

Por su parte, la nueva titular de Semas, Guadalupe Díaz Chagolla, dirigió un mensaje al personal, en el que manifestó su entusiasmo por integrarse al equipo y sumar esfuerzos para fortalecer las acciones ambientales del municipio.

“Me siento muy contenta de dar mi palabra en este nuevo encargo que ahora me asignan. Me da mucho gusto pertenecer a este gran equipo y vengo a sumarme a la labor que ya realizan todos ustedes”, afirmó.

Con esta presentación, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de fortalecer el trabajo institucional y la coordinación interna para impulsar políticas públicas que promuevan la sustentabilidad y el bienestar de la ciudad.