Presenta Gobierno de Morelia progama “Tapa segura”

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), encabezada por Nuria Gabriela Hernández Abarca, presentó la estrategia Tapa Segura. Está enfocada para prevenir la adulteración de bebidas (“spiking”), una iniciativa clave del programa Punto Naranja, la cual surgió para garantizar la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas en espacios de convivencia.

En rueda de prensa, Nuria Hernández, explicó que más de 60 bares y clubes nocturnos de Morelia se suman a este arranque de estrategia, respaldados por la Policía de Morelia y la Secretaría del Ayuntamiento, liderada por Yankel Benítez Silva, para proteger la integridad de las mujeres y juventudes.

Explicó que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la ciudad de México, señala que hasta el 98% de los casos de adulteración de bebidas no son denunciadas, quedando impunes por la dificultad de identificar la alteración. Además, el 70% de las personas jóvenes de 18 a 24 años, principalmente mujeres, han presenciado o experimentado este tipo de incidentes.

La estrategia “Tapa Segura” busca revertir esta cifra negra mediante la prevención y la acción inmediata. Ofrece dos tipos de tapas innovadoras: stickers de seguridad y scrunchies reutilizables (donas para el cabello), esta última lavable y diseñadas para proteger las bebidas. Se distribuirán 8,000 tapas tipo sticker y 1,500 scrunchies de aquí a diciembre de 2025, acompañados de capacitaciones en universidades y plazas públicas.

Asimismo incluye una ruta de identificación de riesgos, con recomendaciones como consumir responsablemente, no aceptar bebidas de desconocidos, salir en grupo, compartir ubicación y pedir ayuda ante cualquier malestar.

Los bares y restaurantes adheridos, representados por figuras como Ana Bertha Petriz Mendoza de Grupo MRL y Claudia Alfaro de Sala de Desamor de Grupo Best, afirmaron sentir el respaldo del Gobierno de Morelia desde que se unieron al programa de Punto Naranja, el cual cuenta con protocolos estandarizados y de respaldo inmediato de la Policía de Morelia, liderada por Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana.

Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo de Morelia, destacó la importancia de este tipo de campañas preventivas para garantizar la seguridad de visitantes y locales.

Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, subrayó que no habrá tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.

Remarcó que los establecimientos que sean parte de estas prácticas enfrentarán la revocación definitiva de su licencia de funcionamiento. La vinculación con empresarios de bares y restaurantes fortalece esta iniciativa, con recorridos para concientizar y garantizar entornos seguros.