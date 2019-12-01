Presenta el titular de la FGE de Querétaro una inciativa ante el Congreso para la creación de la Unidad Especializada en Materia de Extorsión

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Con la finalidad de crear la Unidad Especializada en Materia de Extorsión, Víctor Antonio De Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó ante la Legislatura del Estado de Querétaro una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

La iniciativa fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Georgina Guzmán, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el marco legal, las capacidades operativas y la atención especializada frente a delitos de alto impacto social.

Durante una reunión de trabajo en la que asistieron los y las legisladores locales de las distintas fuerzas políticas, De Jesús Hernández presentó los resultados alcanzados a través de la estrategia Sinergia por Querétaro durante 2025.

Destacó los avances en materia de operatividad, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las investigaciones, en el contexto de la iniciativa que busca reconocer formalmente a Sinergia como una instancia de coordinación en materia de seguridad.

Refrendó su compromiso de impulsar reformas legales que fortalezcan la persecución de los delitos de alto impacto, así como de mantener una coordinación efectiva con los Poderes del Estado para garantizar mejores condiciones de seguridad y acceso a la justicia para la ciudadanía.

En el desarrollo de la reunión, diversas diputadas y diputados reconocieron el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, subrayando de manera particular la coordinación alcanzada mediante la estrategia Sinergia, misma que, señalaron, se refleja de manera directa en los resultados operativos y en el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.